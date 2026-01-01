Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на Substack заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обречен после окончания войны, сообщает РИА Новости .

Эксперт считает, что мирное урегулирование выявит все его «пагубные решения и повсеместную коррупцию». По мнению эксперта, война нужна Зеленскому больше, чем президенту России, и сейчас он уже готовится покинуть Украину.

Малинен также связал недавнюю атаку на резиденцию Владимира Путина с попыткой Киева сорвать переговорный процесс и эскалировать конфликт, отметив, что Зеленский «готов даже рискнуть ядерной войной ради собственного спасения».

«Сейчас ходят слухи, что Зеленский уже готовится покинуть Украину», — отметил ученый.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявлял, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт. Атака 29 декабря, в ходе которой ПВО уничтожила 91 беспилотник, привела к заявлению Сергея Лаврова о пересмотре Москвой своей переговорной позиции.

