Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал призыв итальянского премьер-министра Джорджи Мелони начать диалог с РФ, предложив предоставить ей стать спецпосланником по украинскому вопросу от лица Европы.

Накануне Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу необходимо начать говорить с Россией по теме урегулирования украинского конфликта. Из-за разногласий в Европе она предложила назначить спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.

«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией. Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас», — написал Мема в соцсети Х.

Он предложил предоставить итальянскому премьеру возможность представлять Европу в рамках установления мира. Европе необходимо такое лидерство.

Финский политик добавил, что российские «удары возмездия» «Орешником» в ответ нна теракты киевского режима не являются эскалацией конфликта. Это предупреждение властям Украины, что Москва не намерена терпеть подобные авантюры в будущем. При этом Россия открыта для диалога.

В ночь на 9 января российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина. Момент удара «Орешника» в Львовской области попал на видео.