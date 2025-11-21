В Финляндии могут восстановить «болотные ловушки» на границе с РФ

Власти Финляндии обсуждают восстановление «болотных ловушек» на границе с РФ, сообщает RT со ссылкой на портал Yle.

Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери отметил, что легкая бронетехника может пройти часть болот в теплое время года, однако, по его словам, для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения болота станут серьезным препятствием.

Он добавил, что на границе Лапландии и Мурманской области находится почти 100 тыс. га болот.

Рядом с российской границей разворачивается напряженная обстановка: Финляндия проводит военные учения, в то время как в Германии предостерегают о потенциальной угрозе со стороны России для стран НАТО.

