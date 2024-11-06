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В Филадельфии опровергли заявления Трампа о «массовом мошенничестве» на выборах

В полицейском управлении Филадельфии заявили, что у них не нашли доказательств «массового мошенничества» во время президентских выборов, о котором говорил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на CNN.

Городской комиссар Филадельфии от Республиканской партии Сет Блюстейн назвал обвинения Трампа «дезинформацией». По его словам, «голосование в Филадельфии было безопасным и надежным».

В США идет день основного голосования на выборах президента.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания. По его словам, много таких случаев зафиксировано в Филадельфии.