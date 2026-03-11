сегодня в 22:07

В ФБР заявили, что Иран может ударить по Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о потенциальной угрозе удара со стороны Ирана по территории Калифорнии. Соответствующее предупреждение было направлено полицейским подразделениям по всему штату: ожидать применения иранских беспилотников возможно с Западного побережья, сообщает Mash .

Стоит отметить, что географическое расстояние между Ираном и Калифорнией составляет примерно 12 тысяч километров. Максимальная дальность полета иранских ударных дронов оценивается в 1000–2500 километров.

Таким образом, даже наиболее современным беспилотникам пришлось бы преодолеть половину земного шара. Альтернативным вариантом может быть использование оставшихся в распоряжении кораблей.

Ранее в Иране заявили, что будут отвечать на все атаки, во время которых целями станут припортовые объекты страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

