В Эстонии утвердили закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда

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В Эстонии утвердили поправки к законам, которые позволяют военным бить по гражданским судам, если те увидят в них угрозу объектам балтийской республики. Поправки утвердил президент страны Алар Карис, сообщает ТАСС .

Принятые изменения дают право Силам обороны Эстонии наносить удары в морской зоне. Атаковать гражданские суда разрешается, если они несут угрозу оборонным объектам, критической инфраструктуре, портам и т. д.

До этого закон приняли депутаты парламента. В России прокомментировали решение эстонских властей. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал закон отвратительным.

Ранее Эстония задержала для проверки документов нефтяной танкер Kiwala, который направлялся в российский порт Усть-Луга. Танкер встал на якорь недалеко от эстонского острова Аэгна.