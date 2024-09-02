В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который планировали установить в Лихуле

Член эстонского парламента Варро Вооглайд отметил, что полиция Эстонии задержала на шоссе фургон, перевозивший памятник из Таллина в Лихулу. Плиту с изображением солдата в форме СС увезли с помощью спасательной службы.

Как заявил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, памятник планировали поставить на видном месте. Однако символы, изображенные на нем, связаны с армией нацистской Германии и запрещены, их нельзя выставлять публично.

Изъятый монумент схож с другим, установленным на кладбище в городе в 2004 году. Его в том же году демонтировали правоохранители, но местные жители возмутились и вступили в конфликт с полицией.

Основателем СС является Адольф Гитлер. Организация признана преступной на Нюрнбергском трибунале и является символом нацизма.