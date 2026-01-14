В Дании заявили, что РФ и КНР не представляют угрозу Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с американской администрацией, что ни Россия, ни Китай не представляют опасности для безопасности в районе Гренландии, сообщает ТАСС .

Министр отметил, что в настоящее время нет непосредственной угрозы от Китая или России, во всяком случае, такой, с которой Дания не смогла бы справиться.

«К примеру, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией», — сказал Ларс Лекке Расмуссен.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для того, чтобы обеспечить национальную безопасность. Он также призвал НАТО помочь ему заполучить остров.

