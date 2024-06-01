сегодня в 15:51

В Будапеште активисты вышли на митинг против развязывания НАТО войны

В Будапеште проводят «марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, сообщает РИА Новости.

Участниками мероприятия стали десятки тысяч человек. На шествие приехали венгры как из провинции, так и из-за границы.

Окончание марша ожидается на острове Маргит. Там для собравшимися пройдет выступление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Участники митинга держат в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии «Фидес».

Также на мероприятии слышны патриотические лозунги и национальные песни.