В Брюсселе заявили о планах «проверки» Россией Евросоюза
Литовский политик: Евросоюз приготовят к противостоянию с Россией
Евросоюз должен быть готов к потенциальному военному противостоянию с Россией, заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает RT.
Литовский политик и евродепутат выступил в Европарламенте с утверждением, что страны Евросоюза столкнулись с «экзистенциальными угрозами».
По словам Кубилюса, Россия «проверит» решимость Запада уже к концу текущего десятилетия.
«Поэтому мы срочно должны усилить готовность ЕС к потенциальной военной агрессии», — сказал Кубилюс.
Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах.
Трамп неоднократно декларировал изменение политики Вашингтона в отношении стран Европы и Украины.