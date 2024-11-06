В Брюсселе заявили о планах «проверки» Россией Евросоюза

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Литовский политик: Евросоюз приготовят к противостоянию с Россией

Евросоюз должен быть готов к потенциальному военному противостоянию с Россией, заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает RT .

Литовский политик и евродепутат выступил в Европарламенте с утверждением, что страны Евросоюза столкнулись с «экзистенциальными угрозами».

По словам Кубилюса, Россия «проверит» решимость Запада уже к концу текущего десятилетия.

«Поэтому мы срочно должны усилить готовность ЕС к потенциальной военной агрессии», — сказал Кубилюс.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах.

Трамп неоднократно декларировал изменение политики Вашингтона в отношении стран Европы и Украины.