В Брюсселе рассматривают новые варианты для поддержки Киева
Еврокомиссия разработала альтернативные схемы финансирования Украины
Европейская комиссия подготовила дополнительные механизмы финансирования Украины, которые станут альтернативой спорному «репарационному кредиту», сообщает РБК.
Согласно информации Euractiv, Брюссель предлагает покрыть бюджетный дефицит Киева либо через выпуск совместного долга ЕС, либо посредством прямых грантов от государств-членов.
Эти схемы станут дополнением к ранее предложенному плану выделения до 140 млрд евро на двух-трехлетний период за счет замороженных российских активов.
Несмотря на сопротивление Бельгии, в европейских кругах «репарационный займ» продолжает рассматриваться как ключевой инструмент укрепления переговорных позиций Украины, при этом окончательное решение будет направлено столицам стран-участниц в ближайшие недели.