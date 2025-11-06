В Брюсселе рассматривают новые варианты для поддержки Киева

сегодня в 05:26

Согласно информации Euractiv, Брюссель предлагает покрыть бюджетный дефицит Киева либо через выпуск совместного долга ЕС, либо посредством прямых грантов от государств-членов.

Эти схемы станут дополнением к ранее предложенному плану выделения до 140 млрд евро на двух-трехлетний период за счет замороженных российских активов.

Несмотря на сопротивление Бельгии, в европейских кругах «репарационный займ» продолжает рассматриваться как ключевой инструмент укрепления переговорных позиций Украины, при этом окончательное решение будет направлено столицам стран-участниц в ближайшие недели.