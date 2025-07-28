В Брюсселе назвали действия Киева «ударом» по независимости НАБУ и САП

Еврокомиссия направила украинским властям официальное предупреждение: если давление на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжится, финансовая помощь ЕС в размере 50 млрд евро до 2027 года может быть полностью приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В письме, подтверждённом экс-вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, говорится, что"следующий транш помощи будет заморожен, если ситуация не разрешится».

21 июля СБУ провела обыски в НАБУ и САП, а на следующий день Верховная рада (где большинство у партии Зеленского) приняла закон, лишающий эти органы независимости. В ЕК сочли эти действия «институциональным конфликтом» и отвергли аргумент Киева о «российском влиянии» в антикоррупционных органах.

После массовых протестов 24 июля Зеленский внёс новый законопроект, формально восстанавливающий полномочия НАБУ и САП, но предусматривающий проверку их сотрудников СБУ через полгода.