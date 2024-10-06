Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после поражения в вооруженном конфликте с Россией украинский лидер Владимир Зеленский планирует устроить побег на Запад, сообщает kp.ru .

Он подчеркнул, что в настоящее время украинский лидер разрабатывает план по собственной «эвакуации», а не будущих переговоров по мирному урегулированию конфликта.

При этом, по словам эксперта, после побега Зеленский намерен создать на Западе новое правительство, которое позволит и дальше получать финансовую помощь от США и других союзников.

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Ранее газета Financial Times сообщала, что после начала российской специальной военной операции Владимир Зеленский несколько дней прятался в бункерах от Вооруженных сил РФ. Все это время экс-генсек НАТО Йен Столтенберг не мог с ним связаться.