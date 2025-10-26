В Британии хотят использовать ядерное оружие вместе с Германией
Военные Великобритании высказались за то, чтобы использовать ядерное оружие вместе с ФРГ. Однако переговоры по этому вопросу между властями государств пока не проводят, пишет Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных, сообщает РИА Новости.
Подобный шаг поддержал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Он отметил, что подобное соглашение государствам нужно было заключить давно.
Аналогичные переговоры ФРГ уже проводит с Францией.
Ранее сообщалось, что российские войска запустили все три компонента Стратегических ядерных сил во время тренировки, прошедшей 22 октября. Президент РФ Владимир Путин сказал, что ядерный щит государства подтвердил собственную надежность.
