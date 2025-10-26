В Британии хотят использовать ядерное оружие вместе с Германией

Военные Великобритании высказались за то, чтобы использовать ядерное оружие вместе с ФРГ. Однако переговоры по этому вопросу между властями государств пока не проводят, пишет Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных, сообщает РИА Новости.