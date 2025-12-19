сегодня в 20:54

В Болгарии арестовали двух граждан России по запросу США

В аэропорту Софии по запросу США арестовали двух граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина. Россияне находятся в следственном изоляторе, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии.

«В отношении Ольшанского болгарский суд уже принял решение об экстрадиции, которое будет обжаловано адвокатами в вышестоящей инстанции», — сообщили в консульском отделе.

По делу ивина заседания пока не было. Сотрудники посольства контактируют с россиянами и их адвокатами.

Официальной информации по этому делу пока не поступало.

