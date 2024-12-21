В Белом доме предположили проблемы при передаче власти Трампу

В США заявили о возможных ограничениях при передаче власти Трампу

В Белом доме заявили о возможных ограничениях при передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу из-за сбоев работы правительства США, сообщает ТАСС .

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что действующая американская администрация обязана передать власть Трампу.

Вместе с тем, в случае перебоя в работе различных министерств и ведомств правительства США «деятельность по приему-передаче дел окажется ограниченной», отметила чиновница.

Разногласия по по поводу параметров бюджета США могут привести к приостановке деятельности американского правительства.