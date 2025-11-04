В Бельгии американские истребители F-35 стали предметом скандала

В Бельгии разгорается скандал вокруг поставок американских истребителей F-35, причиной которой стали их габариты и уровень шума. Точкой кипения стало заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, который заявил, что воздушного пространства страны может не хватить для учений, пишет ТАСС со ссылкой на 20minutes.

Франкен также не исключил возможную кооперацию с Францией, Италией и Нидерландами для использования их воздушного пространства в учебных целях. Это заявление сделало Бельгию объектом насмешек в сети из-за «ограниченности ее воздушной территории».

Помимо трудностей с воздушным пространством, издание сообщает о жалобах местных жителей, проживающих рядом с авиабазами, на чрезмерный шум, производимый F-35.

Бельгия разместила заказ на 34 истребителя у американской компании Lockheed Martin, общая стоимость которых составляет 5,6 миллиарда евро. Ранее бельгийские власти проинформировали НАТО о получении первых трех F-35, заказанных у США в 2018 году.

