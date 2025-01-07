В Балтийском море появится больше военных кораблей НАТО

сегодня в 18:22

Страны Североатлантического альянса отправят в Балтийское море примерно 10 кораблей. Они будут защищать объекты инфраструктуры, которые расположены под водой, сообщает РИА Новости со ссылкой на финское СМИ Yle, с которым этой информацией поделился источник.

Корабли должны будут обеспечивать безопасность сооружений. Морские судна пробудут в море до апреля.

Корабли НАТО приплывают через несколько дней. Скорее всего, их разместят рядом с энергетическими объектами и телекоммуникационными кабелями. Такая техника будет «сдерживающим фактором».

Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют причину обрыва кабеля EstLink 2 на дне моря.