Узбекистан упростит въезд для россиян, казахов и азербайджанцев

Власти Узбекистана начали работу над введением безвизового въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана по внутренним паспортам или ID-картам, сообщает газета "Известия" .

Срок пребывания составит до 30 дней, сообщили в МИД республики.

Инициатива следует поручению президента Шавката Мирзиёева, который потребовал в трехмесячный срок начать переговоры с этими странами. Сейчас их граждане могут въезжать в Узбекистан только по заграничным паспортам.

«Мы стремимся укрепить туристические и деловые связи, обеспечив удобное передвижение», — отметили в ведомстве.

Окончательные сроки введения новых правил зависят от результатов межгосударственных согласований.