Уволенные главы районов Курской области продолжают работать после отставок

Уволенные главы приграничных районов Курской области продолжают работать после того, как их отправили в отставку со скандалом, сообщает Mash .

Речь идет о главе Суджанского района Александре Богачеве, который написал заявление на увольнение по собственному желанию 12 ноября. В отставку его отправили за нежелание идти на контакт с жителями. Однако уже 13 ноября Богачев отозвал свое заявление.

По закону, уволить главу Суджанского района могут только по представлению губернатора Алексея Смирнова, который этого не сделал, или по решению депутатов райсовета. 19 ноября Александр Богачев, оставленный в должности, провел несколько заседаний как глава района.

Кроме того, ранее в отставку отправили главу Кореневского района Марину Дегтяреву из-за плохой организации эвакуации местных жителей. Она не писала заявление, а просто объявила, что уходит. По словам очевидцев, Дегтярева все еще проводит совещания в здании временной администрации.