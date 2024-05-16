Устрицы, трепанг и утка по-пекински: чем Си угощает приехавшего Путина
Фото - © Церемония официальной встречи Президента России Владимира Путина Председателем КНР Си Цзиньпином/Сайт Кремля
Стало известно меню для членов российской делегации и президента Владимира Путина, которые с визитом прибыли в Китай, сообщает Life.ru.
Власти Поднебесной устроили торжественный прием по случаю приезда партнеров из РФ.
Российских гостей угощают уткой по-пекински, трепангом с луком-пореем, устрицами в утином бульоне, пятнистым окунем в бульоне из креветок и овощами в соусе из морепродуктов. Также в меню десерты и ассорти овощных блюд.
Российский президент прибыл с официальным визитом в Пекин 15 мая. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина неконъюнктурны, что является принципиальным.