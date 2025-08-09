Ушаков: Трампу передали приглашение посетить Россию

сегодня в 02:58

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что американского президента Дональда Трампа пригласили в РФ на возможную будущую встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердили обе стороны.

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.