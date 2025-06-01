Ушаков рассказал правду об ослаблении идеи о личной встрече Путина и Трампа

Ушаков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным ответил на вопрос, на каком этапе подготовка личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Зарубин опубликовал в Telegram-канале соответствующее видео интервью, которое снял 28 мая 2025 года.

«Пока конкретных договоренностей на этот счет нет, идея витает в воздухе. <…> Должна быть тщательная подготовка к этой встрече», — сказал Ушаков.

При этом Ушаков подчеркнул, что тот факт, что Путин, находясь в Москве, а Трамп в Вашингтоне, созваниваются и обмениваются мнениями, уже о многом говорит и является важным процессом. Личная встреча, конечно, позволит решить больше вопросов и достичь определенных результатов, но пока сложно сказать, когда переговоры в таком формате состоятся.

Ушаков в шутку отметил, что высказывать предположения и догадки на счет того, когда Путин и Трамп встретятся лично, можно, а вот утверждать про конкретные даты и время не имеет смысла.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая 2025 года. Стороны обменялись мнениями об украинском кризисе и о полной остановке боевых действий в зоне соприкосновения. Россия готова остановить огонь, но есть нюанс.