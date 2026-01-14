Урсула фон дер Ляйен может вновь столкнуться с вопросом о вотуме доверия

Согласно информации DPA, председатель Европарламента Роберта Метсола довела данную информацию до сведения руководителей фракций. Дискуссия и голосование намечены на предстоящую парламентскую сессию, которая пройдет в Страсбурге на следующей неделе. Инициатором вотума выступила правоконсервативная фракция «Патриоты Европы», выражающая недовольство фон дер Ляйен и ее командой, в первую очередь, в связи с соглашением о свободной торговле между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).

Критикуя возможный вотум недоверия ЕК, «Патриоты Европы» заявили о «явном игнорировании Европейского парламента, национальных парламентов и миллионов европейских фермеров» при заключении соглашения с MERCOSUR. Во фракции считают, что данное соглашение представляет собой прямую угрозу продовольственной безопасности и суверенитету Европы, поскольку открывает рынки для продукции, не отвечающей европейским стандартам. По мнению «Патриотов Европы», меры, предложенные Еврокомиссией, не способны обеспечить подлинную защиту европейским фермерам и производителям.

Приблизительно за последние полгода это уже четвертая попытка инициировать вопрос о выражении недоверия фон дер Ляйен и ее команде. Для вынесения вопроса о вотуме доверия на обсуждение и голосование в ЕП необходимо, чтобы его поддержали не менее десятой части от нынешнего состава в 719 депутатов.

