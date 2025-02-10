Уолтц: США планируют возместить свои расходы на военную помощь Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты хотят возместить свои расходы на военную помощь Украине за счет природных ресурсов, сообщает ТАСС.
«Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа», — заявил он в интервью NBC.
Также он добавил, что американский президент Дональд Трамп считает, что стремится к завершению вооруженного конфликта на Украине, но за гарантии безопасности после этого будет отвечать Европа.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения конфликта с Россией в 2025 году есть все возможности. Он согласен на переговоры в любом формате, но при условии, что США и Запад «не кинут» его страну.