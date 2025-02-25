Ульянов рассказал, когда Киев будет участвовать в переговорах по Украине

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Telegram-канале, что западные чиновники часто спрашивают, почему Украины не участвует в переговорах. Он отметил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине «в свое время».

«Они (западные чиновники, — прим. ред.) не задавали этот вопрос, когда они с Киевом устраивали международные встречи на ту же тему без России. Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время», — написал он.

Президент России Владимир Путин ранее положительно оценил переговоры РФ — США, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. По его словам, американские власти показали себя настроенными и открытыми для сотрудничества.

Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Эр-Рияде между Россией и США был «серьезный разговор по всем вопросам». По его словам, пока трудно сказать, сближается ли Москва и Вашингтон, но в ходе контактов эта тема также поднималась.