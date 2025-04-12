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Постпред РФ в Вене: с нормальными людьми нужно разговаривать

В комментарии телеканалу «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов дал оценку текущей политике западных стран в отношении Украины.

Дипломат констатировал, что европейские государства, объявившие о новой военной помощи Киеву на сумму свыше 20 миллиардов долларов, фактически находятся в состоянии растерянности.

«Их риторика радикально изменилась — от разговоров о поражении России они перешли к обсуждению способов предотвратить капитуляцию Украины», — отметил Ульянов.

Особое внимание российский представитель уделил искусственному созданию образа России как врага.

«С нормальными людьми нужно разговаривать. Насколько я понимаю, в условиях той вакханалии антироссийской, которая имеет место в странах Европы, это делать исключительно сложно и даже небезопасно», — указал дипломат.

Ульянов напомнил предупреждение Сергея Лаврова об исторической роли Европы как источника мировых войн, подчеркнув опасность текущей эскалации. При этом он выразил уверенность, что несмотря на западное давление, международной изоляции России не происходит.