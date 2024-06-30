Украинцы покидают подконтрольную часть ДНР с желанием попасть в Россию

Коренная жительница Дзержинска, которая выехала в Россию, рассказала, что жители Украины покидают подконтрольную ВСУ часть ДНР и хотят перейти на сторону РФ, оказалось, что Киев создает плохие условия для жизни эвакуированных людей от линии фронта, сообщает РИА Новости .

«У нас люди возвращаются с Украины к нам в Торецк (украинское название Дзержинска — ред.), чтобы быстрее перейти сюда (в Россию — ред.), и вот в последнее время две тысячи пришло именно в Торецк», — рассказала собеседница редакции.

Женщина также рассказала, что военнослужащие Украины наносят удары по мирным жителям. Другой местный житель пояснил, что люди предпочитают вернуться в Дзержинск из-за невыносимых условий в эвакуации.

По его словам, власти только обещают «золотые горы», но как только согласившиеся на переезд прибывают в зону эвакуации, их селят в спортзалах на холодный пол, кормят некачественной едой и не обеспечивают никакими выплатами.