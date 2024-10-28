Украинской делегации не позволили убрать микрофон RT на пресс-конференции в ЮАР

Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не позволила этого сделать, пишет РИА Новости .

Министр хотел прикрыть его логотип книгой под названием «КрымНаш. История Русского Мифа», однако представители ЮАР не разрешили им сделать это.

Также они напомнили представителям Украины, что они не у себя дома.

Ранее в Кремле прокомментировали слухи про «план победы над долларом» на саммите БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество членов организации «не направлено ни против кого, ни против чего».