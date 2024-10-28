Украинской делегации не позволили убрать микрофон RT на пресс-конференции в ЮАР
Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не позволила этого сделать, пишет РИА Новости.
Министр хотел прикрыть его логотип книгой под названием «КрымНаш. История Русского Мифа», однако представители ЮАР не разрешили им сделать это.
Также они напомнили представителям Украины, что они не у себя дома.
Ранее в Кремле прокомментировали слухи про «план победы над долларом» на саммите БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество членов организации «не направлено ни против кого, ни против чего».