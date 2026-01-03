сегодня в 19:10

Из-за политики украинского президента Владимира Зеленского все население этой страны живет в страхе. Такое мнение высказал военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шевченко, призвав сограждан свергнуть лидера страны, пишет ТАСС .

Шевченко обратился к соотечественникам с призывом свергнуть Зеленского, утверждая, что его политический курс погрузил население Украины в атмосферу страха.

Военнопленный особо отметил, что любые попытки граждан выразить несогласие с действиями киевских властей жестко подавляются, протесты разгоняются, а участники подвергаются преследованиям.

Шевченко также выразил уверенность в невозможности победы, ссылаясь на отсутствие мотивации у солдат ВСУ. Украинцы не понимают, ради чего сражаться. Они задаются вопросом, почему власти обогащаются за счет их жизней.

Шевченко служил в 154-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и был взят в плен военнослужащими 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток» в районе Гуляйполя.

