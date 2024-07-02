Как рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, украинских офицеров раскритиковали после того, как ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Миргороде и поразили несколько целей, сообщает РИА Новости .

В результате удара по аэропорту в Миргороде украинская сторона потеряла несколько самолетов. Экс добавил, что для украинской авиации, и без того «потрепанной», день удара мог стать одним из самых «разорительных».

После потери части техники украинские блогеры раскритиковали армию и обвинили в поражении офицеров, приказавших экипажу Су-27 разместить истребители в опасной близости от линии фронта на открытой базе.

На военном аэродроме в Миргороде располагается 831-я бригада тактической авиации Украины. Также там тренируются пилоты в специальном тренажерном центре, а рядом располагаются склады и автотранспортное предприятие.

Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Крымскому направлению и Запорожской области.

В результате удара по аэродрому Миргорода ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 воздушных сил Украины. Также повреждения получили еще два самолета, находившиеся на ремонте.