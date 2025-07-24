Украинские болельщики пожелали смерти сербам на матче «Партизана»

сегодня в 23:42

Матч квалификации Лиги конференций между «Александрией» и «Партизаном» омрачился откровенно ксенофобскими выходками украинской стороны, сообщает портал «Чемпионат» .

Сначала игроки украинского клуба демонстративно отказались от рукопожатий с сербскими футболистами, а затем их болельщики разразились кричалками «Убей серба!».

Матч проходил на нейтральном поле в польском Катовице. При этом сербский «Партизан» ответил на провокацию сухой победой 2:0.

Теперь УЕФА предстоит разобраться с этим случаем расизма.

«Убиј Србина!» («Убей Серба!») это популярный среди хорватских националистов лозунг.