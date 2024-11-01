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Украинская журналистка Диана Панченко назвала президента своей страны Владимир Зеленского предателем, из-за которого погибли сотни тысяч людей, сообщает РИА Новости .

По ее словам, в 2022 году Зеленский пообещал украинцам скорую победу в вооруженном конфликте. Однако с тех пор погибли сотни тысяч людей, а также «потеряны территории, украдены миллиарды».

По словам журналисты, Украина на данный момент проигрывает в конфликте.

«Так кто предатель Украины?» — задалась вопросом на своей страничке в соцсети X Панченко.

Журналистка объяснила вопрос тем, что в отношении нее на Украине возбудили уголовное дело за госизмену после призыва к переговорам.

Ранее стало известно, что российские войска развили успех в ДНР. Они освободили еще 20 квадратных километров.