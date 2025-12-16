Украинская переводчица перепутала «войска» и «трупы»

Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца произошел инцидент с переводом, сообщает РБК .

Вопрос немецкого журналиста о возможности размещения войск НАТО вдоль замороженной линии фронта был переведен на украинский с ошибкой: переводчица оговорилась, переведя английское слово «troops» (войска) как «трупы».

Фрагмент с этой оговоркой опубликован в официальной записи пресс-конференции на YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский, услышав перевод через наушник, снял его и, начиная отвечать на вопрос, сделал устное уточнение: «Наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я».

Ранее в Берлине прошли несколько раундов встреч Зеленского с американскими представителями, а вечером 15 декабря начались новые переговоры с участием лидеров Евросоюза, генсека НАТО и главы Европейской комиссии.

