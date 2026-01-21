Украине не хватает миллиард долларов для нужд энергетики
Власти Украины столкнулись с острым дефицитом средств для поддержания и восстановления энергетической системы, сообщает РИА Новости.
Как сообщает международный портал Semafor со ссылкой на заявление министра экономики Алексея Соболева, стране не хватает как минимум 100 миллионов долларов только для удовлетворения прогнозируемых потребностей в импорте газа в предстоящем году. Эта сумма является частью значительно более крупных финансовых потребностей.
Согласно оценкам украинского министра, общие потребности для полного восстановления и модернизации энергосистемы страны оцениваются примерно в 60 миллиардов долларов.
При этом, как заявил во вторник Алексей Соболев, текущие экстренные нужды энергосектора, требующие немедленного финансирования, превышают 1 миллиард долларов.
