Украине не хватает миллиард долларов для нужд энергетики

Власти Украины столкнулись с острым дефицитом средств для поддержания и восстановления энергетической системы, сообщает РИА Новости .

Как сообщает международный портал Semafor со ссылкой на заявление министра экономики Алексея Соболева, стране не хватает как минимум 100 миллионов долларов только для удовлетворения прогнозируемых потребностей в импорте газа в предстоящем году. Эта сумма является частью значительно более крупных финансовых потребностей.

Согласно оценкам украинского министра, общие потребности для полного восстановления и модернизации энергосистемы страны оцениваются примерно в 60 миллиардов долларов.

При этом, как заявил во вторник Алексей Соболев, текущие экстренные нужды энергосектора, требующие немедленного финансирования, превышают 1 миллиард долларов.

