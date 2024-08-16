Украина ждут технические проблемы при использовании крылатых ракет JASSM – эксперт

«Украина столкнется с серьезными технологическими и техническими трудностями, которые ей придется решать. В частности, это касается модернизации самолетов для установки и запуска ракет, обеспечения связи этих ракет с системами космической разведки США для наведения на цель, логистики, доставки и обеспечения безопасности ракет на аэродромах, а также подготовки специалистов», – сказал Насонов.

Он добавил, что очевидно, что эти специалисты будут как минимум натовскими, а в лучшем случае – американскими. В связи с этим сроки реализации такой операции будут длительными и, вероятно, выйдут за пределы текущего президентского срока в США.

«Важнейший момент заключается в том, что на данный момент в Украине нет аэродромов, с которых можно было бы осуществлять запуск таких ракет. Следовательно, реализация этой задачи станет очередным значительным шагом в эскалации конфликта, что фактически подтвердит наличие прямого конфликта между НАТО и Россией через Украину», – объяснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи киевским властям крылатых ракет большой дальности JASSM. Дальность полета снаряда составляет около 1 тыс. км.