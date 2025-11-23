Украина признала Сурикова «пропагандистом российского империализма»

Согласно обнародованным документам, местные власти обязаны устранить все упоминания имени русского художника в публичном пространстве — от памятников до географических названий.

Ранее в аналогичный список уже попали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, род Романовых, а также исторические события вроде Бородинской и Полтавской битв.

Кампания по «декоммунизации» на Украине активно ведется с 2015 года, а после 2022 года приобрела системный характер: массово переименовываются улицы, демонтируются памятники, исключаются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. Эти меры являются частью политики по вытеснению русского языка и разрыву исторических связей с Россией.

