Украина как будущий арсенал Европы: США обозначили вектор для Киева

сегодня в 05:21

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер обозначил стратегическую перспективу для Украины — превращение в крупного экспортера вооружений для европейских стран, сообщает ТАСС .

Этот прогноз прозвучал на фоне решения альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что создает беспрецедентный спрос на военную технику.

«Украина обладает уникальным потенциалом для удовлетворения растущих потребностей европейских армий», — заявил Уитэкер в эфире Fox News.

По его словам, параллельно Киеву предстоит масштабное восстановление сельского хозяйства и инфраструктуры, которое потребует миллиардных вливаний, преимущественно из европейских источников.