Депутат Рады Дмитрук: Зеленскому приказали уйти в отставку на этой неделе

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — отметил парламентарий.

Президент Украины может выполнять такой приказ весьма долго. Процесс может затянуться на период от нескольких недель до месяцев, считает депутат Верховной рады.

Зеленский будет тянуть время, придумывая себе оправдания. Украинский лидер предпримет все попытки, чтобы отсрочить неизбежное.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины организовала обыски у экс-главы офиса президента Андрея Ермака. Это произошло из-за вспыхнувшего в стране коррупционного скандала в энергетике. Обыски у Ермака проводили в рамках расследования.

