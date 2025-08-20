Уиткофф рассказал, что провел в компании Путина около 25 часов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что всего почти сутки провел в компании президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«У меня, наверное, набралось около 24–25 часов… с ним, а также с некоторыми из его людей», — отметил он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в саммите на Аляске 15 августа, заявил, что Россия пошла на территориальные уступки по пяти регионам. По его словам, Штаты подробно обсудят вопрос обмена территориями между РФ и Украиной 18 августа, на встрече Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Между тем американский президент заявил, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине. Он заявил, что «разберется» с этим.