Уитакер: Венгрия не пытается отказаться от российских газа и нефти

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выступил с критикой в адрес Будапешта во время интервью Fox News. По его словам, Венгрия не делает ничего, чтобы отказаться от российских газа и нефти, пишет ТАСС .

По словам Уитакера, Вашингтон рассчитывает на то, что Венгрия, Турция и Словакия разработают стратегию прекращения закупок энергоносителей из России.

Дипломат отметил, что в отличие от соседних государств, венгерская сторона до сих пор не представила конкретных мер и не предприняла практических шагов для отказа от российских нефти и газа.

Уитакер подчеркнул, что Будапешт продолжает импортировать энергоресурсы из РФ без каких-либо попыток изменить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Словакия не будет участвовать в схемах ЕС по финансированию конфликта на Украине.

