У премьера Израиля Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника

сегодня в 18:41

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху употребил в пищу испорченные продукты и заработал себе воспаление кишечника, сообщает РИА Новости .

Премьер почувствовал себя плохо ночью. Его немедленно осмотрели израильские врачи.

Медики установили, что у Нетаньяху воспаление кишечника. Оно возникло из-за того, что он употребил испорченную пищу.

Также премьеру провели дополнительные исследования. Его состояние оценивается как хорошее. Сейчас Нетаньяху внутривенное лечение из-за обезвоживания.

Врачи порекомендовали политику отдыхать дома в течение следующих трех дней. В канцелярии премьер-министра отметили, что все свои дела он будет ввести оттуда, пока не выздоровеет.

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