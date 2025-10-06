сегодня в 21:10

После отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, чье правительство проработало всего 14 часов, Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой французского лидера Эммануэля Макрона. По мнению Медведева, у Франции нет настоящего президента, но есть «блестящий адвокат Киева», пишет ТАСС .

Медведев заявил, что во Франции отсутствует настоящий президент. Он считает, что Макрон активно защищает интересы Украины, поддерживает тесные связи с Германией и Великобританией, а также безрезультатно вмешивается в африканские дела, сохраняя неоколониальный подход.

Медведев подчеркнул, что рекордно короткий срок работы правительства Франции напрямую связан с проблемами в руководстве страны.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке», — заявил Медведев.

Ранее Лекорню на фоне возмущений во Франции попросил Макрона отправить его в отставку. Французский президент удовлетворил прошение и подписал соответствующий документ.

