У чиновников из США отвисла челюсть из-за приостановки Трампом помощи странам

Американские чиновники и правозащитники были шокированы из-за приостановки президентом США Дональдом Трампом помощи другим государствам. Из-за принятых мер у них «отвисла челюсть», сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», — рассказал источник американской газеты.

По его словам, многих чиновников из США удивило, что Трамп решил приостановить выделение помощи другим странам. Американские официальные лица считают, что заморозка порядка 60 млрд долларов может негативно сказаться на США.

Чиновники считают, что это даст возможность Китаю и другим соперникам Соединенных Штатов вытеснить Вашингтон из рядов партнеров других стран.

Ранее стало известно, что США на 90 дней приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи. Это затронет поддержку ключевых союзников Соединенных Штатов, включая Украину, Иорданию и Тайвань.