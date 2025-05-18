Тысяча британцев будут добровольно охранять электростанции и аэропорты

Великобритания создает гражданскую гвардию для защиты инфраструктуры
Политика

Британское правительство рассматривает план создания специального гражданского формирования для защиты объектов критической инфраструктуры от потенциальных атак, сообщает RT.

По данным The Times, инициатива вдохновлена опытом Второй мировой войны, когда в 1940 году было создано гражданское ополчение (Home Guard) для отражения возможного нацистского вторжения.

Основные задачи новой гвардии: охрана электростанций, аэропортов и других стратегических объектов, противодействие угрозам со стороны враждебных государств и террористических групп, участие в операциях по обеспечению национальной безопасности.

В 1940 году британское ополчение насчитывало до 1,5 миллиона добровольцев, которые несли вспомогательную службу. Современный вариант предполагает более профессиональный подход с тщательным отбором и подготовкой участников.

Эксперты отмечают, что решение связано с обострением геополитической обстановки и ростом киберугроз. Власти пока не раскрывают детали финансирования проекта, но подчеркивают его добровольческий характер.