Тысяча британцев будут добровольно охранять электростанции и аэропорты

По данным The Times, инициатива вдохновлена опытом Второй мировой войны, когда в 1940 году было создано гражданское ополчение (Home Guard) для отражения возможного нацистского вторжения.

Основные задачи новой гвардии: охрана электростанций, аэропортов и других стратегических объектов, противодействие угрозам со стороны враждебных государств и террористических групп, участие в операциях по обеспечению национальной безопасности.

В 1940 году британское ополчение насчитывало до 1,5 миллиона добровольцев, которые несли вспомогательную службу. Современный вариант предполагает более профессиональный подход с тщательным отбором и подготовкой участников.

Эксперты отмечают, что решение связано с обострением геополитической обстановки и ростом киберугроз. Власти пока не раскрывают детали финансирования проекта, но подчеркивают его добровольческий характер.