Туск заявил о планах «быстро завоевать» Балтийское море в 2026 году

сегодня в 23:21

Туск: Польша намерена быстро завоевать Балтийское море в 2026 году

В своем новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск сделал ряд резких заявлений о территориальных притязаниях и военном развитии, сообщает РИА Новости .

Польский премьер пообещал в наступившем году «быстро завоевать» Балтийское море, назвав его «нашей польской Балтикой».

Премьер-министр также заявил, что предстоящий год станет временем ускоренного строительства «самой сильной армии в Европе» и масштабных инфраструктурных инвестиций.

Планы включают в себя увеличение численности вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек, что существенно превышает текущую численность, составляющую более 200 тысяч.

