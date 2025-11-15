Туск предупредил Зеленского о катастрофических последствиях коррупции

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с жестким предупреждением к властям Украины на фоне громкого коррупционного скандала в сфере энергетики, сообщает РИА Новости .

«Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты», — заявил польский лидер.

Туск подчеркнул, что лично предупреждал Владимира Зеленского об опасности подобных проявлений.

«Я говорил президенту Зеленскому быть осторожным в отношении любого проявления коррупции в его окружении, потому что это имеет решающее значение для его репутации», — сказал он.

Комментируя ситуацию в целом, польский премьер констатировал, что «деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой».

Этот резонансный скандал разразился после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетике, опубликовав фотографии с изъятыми суммами в иностранной валюте. В рамках расследования обыски проводились у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который к тому времени уже покинул Украину.

НАБУ также обнародовало фрагменты аудиозаписей, где фигурируют лица под оперативными псевдонимами «Тенор», «Рокета» и «Карлсон», которых, по данным депутата Ярослава Железняка, связывают с Миндичем и топ-менеджерами «Энергоатома». Уже 11 ноября бюро предъявило обвинения семи участникам преступной схемы, что поставило под удар репутацию украинских властей на международной арене.

