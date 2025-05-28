Турция согласилась принять переговоры России и Украины 2 июня

сегодня в 20:19

Турецкие власти полностью готовы к проведению нового раунда российско-украинских переговоров, который состоится 2 июня, сообщает РИА Новости .

Турция согласилась принять очередную встречу Москвы и Киева. По словам турецкого диписточника, к переговорам все готово.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины вновь пройдет в Стамбуле. Встреча состоится 2 июня. Россия поблагодарила турецкие власти за предоставление площадки.

В ходе переговоров Москва представит Киеву перечень условий для урегулирования конфликта. В прошлый раз Россия и Украина провели встречу в Стамбуле 16 мая.