Турция согласилась принять переговоры России и Украины 2 июня
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Турецкие власти полностью готовы к проведению нового раунда российско-украинских переговоров, который состоится 2 июня, сообщает РИА Новости.
Турция согласилась принять очередную встречу Москвы и Киева. По словам турецкого диписточника, к переговорам все готово.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины вновь пройдет в Стамбуле. Встреча состоится 2 июня. Россия поблагодарила турецкие власти за предоставление площадки.
В ходе переговоров Москва представит Киеву перечень условий для урегулирования конфликта. В прошлый раз Россия и Украина провели встречу в Стамбуле 16 мая.