Турция надеется на подвижки в прекращении огня на Украине

Турецкая сторона рассчитывает, что будущие переговоры представителей РФ и Украины в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня, сообщает РИА Новости .

«Важно продолжить переговорный процесс, чтобы остановить войну. Турция готова сделать всё от нее зависящее в данном направлении», — заявили в администрации президента Турции.

Ранее сообщалось, что представители России вылетели в Турцию сразу после того, как украинский президент Владимир Зеленский принял предложение Москвы провести 2 июня в Стамбуле второй раунд возобновившихся мирных переговоров. В прошлый раз стороны встречались весной 2022 года, но по инициативе Киева переговоры были прерваны.

2 июня 2025 года второй раунд российско-украинских мирных переговоров должен стартовать в 13:00 во дворце Чираган.