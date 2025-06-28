Турция фиксирует смену настроений в НАТО из-за Украины

На полях саммита НАТО в Гааге турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сделал знаковое заявление, отметив изменение риторики европейских лидеров. По его словам, участники форума демонстрируют осознание катастрофических последствий продолжения украинского кризиса, сообщает РИА Новости .

Фидан подтвердил наблюдение «тревожных настроений» среди европейских делегаций. По его словам, Турция фиксирует понимание того, что стратегия «победы через эскалацию» провалилась.

Европейские политики начинают осознавать ошибочность ставки на затягивание конфликта.

Турецкий министр провёл параллели с ближневосточным кризисом, указав на схожие ошибки.

«Европа блокировала мирные инициативы и по Газе, и по Украине, а теперь пожинает невыносимые последствия — миграционные кризисы, экономические потрясения и крах системы безопасности», — отметил дипломат.